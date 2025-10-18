تكريم المدارس المتميزة بـ «جائزة حمدان التعليمية العالمية»

كرمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المدارس المتميزة المشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية»، وذلك خلال مؤتمر «EFQM» للأداء المستدام وحفل توزيع الجوائز العالمية لعام 2025، الذي عقد بمدينة تاراغونا الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجالات الجودة والتميز المؤسسي حول العالم.

وتهدف مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المؤتمر إلى تكريم المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة، وإبراز تجربتها الرائدة في دمج نموذج EFQM ضمن منظومة التعليم.

إضافة إلى توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين في مجالات التميز والجودة التعليمية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وترسيخ ممارسات التميز في التعليم على المستويين المحلي والعالمي.

وذكر معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية امتداد لجهود المؤسسة في نشر ثقافة التميز المؤسسي في التعليم، وتؤكد أهمية الشراكة مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في تبادل الخبرات الدولية وتطوير النماذج التعليمية وفق أرقى المعايير.

وأكد أن مؤسسة حمدان تواصل إسهاماتها في دعم التوجه الوطني والعالمي نحو دعم التعليم وتأطير الجودة التعليمية لتكون أساساً في استراتيجيات التحسين والتطوير.

وأكد راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، أن جائزة EFQM التعليمية العالمية تجسد قوة القيادة الاستراتيجية، والعمل المشترك، والسعي الدؤوب نحو التميز في مجال التعليم، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية للمساهمة في صياغة مستقبل التعليم من خلال تمكين الطلبة، وإلهام المعلمين، ووضع معايير عالمية جديدة للجودة التعليمية.

وأوضح الدكتور راشد الريامي، عضو لجنة المقيمين، أن التكريم في الدورة الثالثة من الجائزة شمل عدداً من المدارس من دولة الإمارات ودولة قطر تقديراً لجهودها في تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي، وتحقيق نتائج متميزة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بعدما حصلت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا في الدوحة على التقييم الأعلى والمركز الأول في الدورة الثالثة.

فيما نالت مدارس عدة في دولة الإمارات تقييمات متقدمة ضمن المستويات المختلفة للنموذج، من بينها مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة (خمس نجوم)، ومجمعا زايد التعليمي في البرشاء - دبي، والمنتزه - عجمان، ومدرسة المنار النموذجية في الشارقة (أربع نجوم)، إضافة إلى مدرسة دبي للتربية الحديثة ومدرسة أم غافة في العين (ثلاث نجوم).