جامعة الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة العالمي 2025، الذي استضافته العاصمة أبوظبي، حيث نظمت سلسلة من الأنشطة والجلسات العلمية، وأعلنت عن شراكات جديدة.

وقال الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة: «تفخر جامعة الإمارات العربية المتحدة بمشاركتها في مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، لتجسيد التزامها الراسخ بالاستدامة والمحافظة على البيئة، وتعكس شراكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي، وحديقة الحيوانات بالعين، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، التزاماً مشتركاً بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز البحوث البيئية.

ومن خلال معرض براءات الاختراع ومساهماتها الابتكارية تواصل جامعة الإمارات تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، كما ويؤكد تصنيفها في المرتبة الأولى على مستوى الدولة في تصنيف QS للاستدامة ريادتها في بناء إرث مستدام للأجيال القادمة».

وكشفت جامعة الإمارات خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة عن العديد من المبادرات والشراكات الرئيسية، مؤكدة التزامها بتطوير البحث العلمي التطبيقي الذي يعالج التحديات البيئية الملحة.

وكان من أبرز هذه المبادرات الإعلان عن الفائزين بمنح الأبحاث الطلابية المشتركة بين جامعة الإمارات و«هيئة البيئة – أبوظبي» (EAD)، والتي صممت لتمكين الباحثين الشباب من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أطلقت الجامعة شراكة بحثية مع «حديقة حيوان العين Al Ain Zoo» لتعزيز التعاون في مشاريع بحثية مشتركة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.