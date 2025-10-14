جامعة دبي تشارك في 4 معارض خلال أكتوبر

شاركت جامعة دبي في 4 معارض متميزة في أبوظبي ودبي والشارقة خلال أكتوبر الجاري، والتي فرضت حضورها المحلي والدولي، وباتت منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الطلبة وأولياء الأمور مع كبرى الجامعات والكليات المرموقة من داخل وخارج دولة الإمارات، للتعرف إلى البرامج والدورات والتخصصات الأكاديمية المطروحة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل إلى جانب أبرز الأدوات والوسائل المستحدثة في قطاع التعليم.

وشملت المعارض معرض «جلف نيوز» للتعليم الذي أقيم في دبي من 3 إلى 5 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 65 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها ومعرض «نجاح للتعليم» الذي أقيم في مركز دبي التجاري من 5 إلى 7 أكتوبر بمشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.

ومعرض التعليم الدولي في مركز إكسبو الشارقة من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من الإمارات والدول العربية والأجنبية، ومعرض «جلف نيوز» للتعليم الذي أقيم في أبوظبي من 11 إلى 12 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة أكثر من 65 جهة تعليمية محلية وإقليمية ودولية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على الوجود والمشاركة في هذه المعارض المتميزة، وعلى أهمية تنظيم معارض التعليم، لما تتمتع به دولة الإمارات من بنية علمية وأكاديمية قوية في ظل وجود مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة.

مما يتيح فرصاً واسعة أمام الطلبة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في اختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية، التي تتوافق وإمكاناتهم وطموحاتهم وإدراكهم لأهمية البرامج التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل والوظائف في المستقبل.

وشهد جناح الجامعة في هذه المعارض إقبالاً كبيراً من الطلبة للتعرف إلى برامجها الحالية والجديدة وبنيتها التكنولوجية، حيث قدم فريق من إدارة القبول والتسجيل، عروضاً تعريفية في كل معرض بهدف إرشاد الطلبة وتعريفهم ببرامج كليات الجامعة ونظام الدراسة والبنية الأكاديمية والتكنولوجية ومتطلبات القبول والتسجيل في مراحل البكالوريوس في الهندسة وتقنية المعلومات وفي إدارة الأعمال وفي القانون، والماجستير في إدارة الأعمال وفي علوم البيانات والأمن السيبراني وفي القانون، والدكتوراه في إدارة الأعمال إضافة للتعريف بالمنح الدراسية الجزئية والكاملة التي توفرها الجامعة.