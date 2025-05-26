تخريج 313 طالباً في أكاديمية الشارقة للتعليم

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، حفل التخريج الثالث لأكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقت عقبه الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، كلمة تقدمت فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة للأكاديمية منذ انطلاقتها، وحرص سموه الدائم على الارتقاء بأركان العملية التعليمية كافة بشكل عام وبتطوير المعلمين وتأهيلهم وفق أرقى البرامج على وجه الخصوص، كما قدمت الشكر إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على حضوره وتشريف الحفل وتكريم الخريجين.

وباركت الدكتورة محدثة الهاشمي للخريجين والخريجات وعائلاتهم متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، قائلةً: «إن الشارقة بما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة حقّقت وتحقّق إنجازات ملهمة في ميدان التربية والتعليم، وإنّ هذا الاحتفاء بالفوج الثالث من خريجي وخريجات الأكاديمية يؤكد أنّ المسيرة المضيئة مستمرة في تحقيق طموحات تليق بالشارقة».

وتناولت رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم إحصائيات الخريجين والخريجات في مختلف الدرجات العلمية المتخصصة والمتنوعة في التربية والتعليم، قائلةً: «نسعد ونتشرف بتخريج 313 من القيادات التربوية والمعلمين والمعلمات ومساعدات المعلمات، وذلك في البرامج التالية: الدفعة الثالثة من دبلوم الدراسات العليا في التعليم وعددهم 145 معلماً ومعلمة.

والدفعة الثانية من ماجستير التربية في القيادة التعليمية، وعددهم 74 معلماً ومعلمة، الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية وعددهم 28 قائداً، وكذلك الدفعة الثانية من الشهادات التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة وعددهم 66 معلمة ومساعدة معلمة. وتضم هذه المجموعات تخريج 28 معلمة من برنامج «معلم وأفتخر» في جميع البرامج».

وتفضل رئيس مكتب سمو الحاكم بتسليم خريجي وخريجات البرامج الأكاديمية وبرامج التطوير المهني شهادات تخرجهم، مهنئاً إياهم بالتخرج وملتقطاً معهم الصور التذكارية. كما تفضل بتكريم مدرسة جيمس ميلينيوم الشارقة تقديراً لجهودها في استضافة وتدريب طلبة أكاديمية الشارقة للتعليم على مدار العام الأكاديمي، وذلك ضمن مبادرة «مدرسة توجيهية» .