«جامعة حمدان الذكية» تبرز نموذجها الرائد في التعليم الذكي وتمكين المتعلمين

جددت جامعة حمدان بن محمد الذكية تأكيدها على دورها الريادي في قيادة التحول في قطاع التعليم العالي، من خلال مشاركتها في معرض التعليم الدولي 2025، الذي ينتهي اليوم في مركز إكسبو الشارقة، وجاءت هذه المشاركة لتجسد التزام الجامعة بترسيخ نموذج التعليم الذكي والمستدام مدى الحياة، وتمكين الأجيال الجديدة بالمعارف والمهارات المستقبلية، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار.

وخلال فعاليات المعرض، استعرضت الجامعة محفظتها المتنوعة من البرامج الأكاديمية المعتمدة في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، المصممة لتلبية احتياجات المتعلمين في مختلف التخصصات الحيوية، بما في ذلك إدارة الأعمال، والرعاية الصحية، والإدارة البيئية، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والتعليم الإلكتروني، والجودة، والابتكار، كما وفر جناح الجامعة منصة تفاعلية لعرض منظومتها التعليمية الذكية المتمحورة حول المتعلم، بما يتيح للحضور فرصة خوض تجربة تعليمية مرنة وقابلة للتكيف مع متغيرات المستقبل.

وقالت نادية الشايع، رئيس قسم أول حسابات العملاء: «نواصل في الجامعة التزامنا الراسخ بقيادة التحول في قطاع التعليم العالي، مستندين إلى إرثنا العريق في اعتماد نموذج التعليم الذكي والمستدام الذي يمكن الشباب من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».