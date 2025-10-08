جامعة الإمارات تنظم مؤتمراً دولياً للعمل المناخي والاستدامة

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة «ICCAS-2025» من 7 إلى 10 أكتوبر 2025 الجاري، في الحرم الجامعي بمنطقة العين، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

ورحب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة ICCAS-2025، معبراً عن سعادته بانعقاد هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الكوكب واستدامة موارده.

وأكد معاليه في كلمته: «إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات ولمسيرة تستلهم الحكمة والرؤية من الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد آمن بأن رعاية البيئة لا تنفصل عن رعاية الإنسان ذاته». و

أضاف: «إن إرث الشيخ زايد الخالد في احترام الطبيعة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، يظل البوصلة التي توجه مسيرة دولتنا نحو مستقبل مستدام، نحن مسؤولون على الموارد التي سنسلمها للأجيال القادمة».

كما أشار معالي زكي نسيبة إلى: «إن هذا المؤتمر لا يقتصر على كونه منصة علمية، بل هو جسر للتواصل بين الدول والتخصصات والأجيال، وفرصة لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة واستكشاف حلول مبتكرة تربط بين الفكر والعمل والعلم والمجتمع، بما يعزز الأمل بمستقبل أكثر توازناً واستدامة».

ويتضمن برنامج المؤتمر على مدار أربعة أيام عروضاً بحثية وملصقات علمية وحلقات نقاش متخصصة، إلى جانب محادثات رئيسية يقدمها خبراء عالميون.

كما يستعرض المشاركون خلال المؤتمر ثمانية مسارات بحثية رئيسية تشمل: الطاقة النظيفة والبطاريات وخلايا الوقود، احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه، التصنيع الإضافي والمركبات المتقدمة، المحفزات المستدامة، الفضاء والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، الابتكارات الخضراء في البناء، التعليم والسياسات والاقتصاد الدائري.

ويستقطب المؤتمر الأكاديميين والباحثين وخبراء الصناعة ومستشاري البيئة والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وطلاب الدراسات العليا، مع إتاحة مبادرات خاصة لدعم الطلاب عبر تسجيل مجاني للملخصات المختارة ونشر الأوراق المقبولة في إصدارات علمية محكمة.