جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق «معهد النماذج التأسيسية»

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن إطلاق معهد النماذج التأسيسية (IFM)، وهو مبادرة متعددة المواقع تشمل افتتاح مركز بحثي جديد في وادي السيليكون بمدينة سانييل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المراكز البحثية التي تم الإعلان عنها سابقاً في باريس وأبوظبي.

جاء الإعلان عن إطلاق المعهد في متحف تاريخ الحاسوب في مدينة ماونتن فيو، أمس، ليكون بذلك المركز الثالث ضمن شبكة الأبحاث العالمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التوسع الاستراتيجي خطوة محورية على مسار تعزيز الروابط مع منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في كاليفورنيا، بما تضمه من باحثين وشركات ناشئة ومؤسسات تكنولوجية رائدة.

ويمثل هذا التوسّع خطوة أخرى في إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات طويلة المدى نحو تنويع الاقتصاد، حيث تواصل الدولة الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية المتقدمة، بما يسهم في بناء قطاعات أعمال قائمة على المعرفة، تدعم جهود التحوّل الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: إن إطلاق معهد النماذج التأسيسية يعتبر خطوة كبيرة نحو تسريع التعاون والتطوير العالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.

ويشكّل توسعنا إلى وادي السيليكون قاعدة محورية لتعزيز حضورنا في واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي نشاطاً في العالم، ما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل المعرفة مع مؤسسات عالمية مرموقة، والاستفادة من نخبة المواهب القادرة على تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية واقعية.

شهد حفل إطلاق معهد النماذج التأسيسية ممثلون عن نخبة من شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الأكاديمية العالمية، في مؤشر على تنامي الاهتمام العالمي بالأسلوب المعتمد لدى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطوير أبحاث النماذج التأسيسية.

شكّل نموذج «بان» (PAN) أساساً للعروض التوضيحية التي قدمتها الجامعة خلال الافتتاح، وهو «نموذج العالم» أو «محاكي العالم»، حيث يمكنه محاكاة عدد لا نهائي من السيناريوهات الواقعية، بدءاً من التفاعلات الفيزيائية البسيطة، وصولاً إلى سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي في البيئات المعقّدة.

وخلافاً للأنظمة السابقة التي ركّزت على إنتاج النصوص أو الأصوات أو الصور، يقدّم نموذج «بان» تنبؤات متكاملة للحالات الواقعية، من خلال دمج مدخلات متعدّدة الوسائط مثل اللغة، والفيديو، والبيانات المكانية، والعمليات الفيزيائية.

يتيح هذا النموذج إمكانات متقدّمة في التفكير الاستراتيجي، والتخطيط، واتخاذ القرار المعقّد، ضمن تطبيقات تشمل القيادة الذاتية والروبوتات.

ويتميز نموذج «بان» أيضاً بهيكلية هرمية مبتكرة تدعم الاستدلال على مستويات متعدّدة، والتفاعل الفوري ضمن بيئات المحاكاة، مع الحفاظ على دقّة عالية حتى في السيناريوهات الممتدة.

ويظهر نموذج الوكيل «بان آجنت» كأداة عملية تبرز إمكانات نموذج «بان» في مهام الاستدلال متعدّدة النماذج مثل حلّ المسائل الرياضية والبرمجة ضمن بيئات محاكاة ديناميكية.

ويعمل معهد النماذج التأسيسية أيضاً على تطوير نموذجين رائدين يعكسان التزام الجامعة بتقديم نماذج أساسية عالمية المستوى، هما «كيه تو»، و«جيس».

ومن المنتظر أن يتم قريباً إطلاق نسخة جديدة من النموذج اللغوي الكبير كيه تو-65B تُركّز على إتاحة قدرات متقدمة في الاستدلال مع كفاءة مستدامة في الأداء.

ويتميّز النموذج بقدرات فائقة في حل المسائل الرياضية، وتوليد الشيفرات البرمجية، والتحليل المنطقي، مع استهلاك أقل لموارد الحوسبة مقارنة بالعديد من النماذج المماثلة.

يعتبر «جيس» من أكثر النماذج اللغوية العربية الكبيرة تطوراً على مستوى العالم، ويأتي كمبادرة مفتوحة المصدر لمعالجة ضعف تمثيل اللغات غير الإنجليزية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويدعم نموذج «جيس» اللغة العربية الفصحى، واللهجات الإقليمية، بالإضافة إلى لغات أخرى مثل الهندية، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية.

وسيواصل النموذج تطوير قدراته في معهد النماذج التأسيسية من خلال دعم لغات إضافية، وتوفير محتوى أكثر دقّة يعكس الهويات الثقافية التي يخدمها.

تعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي من أكثر المؤسسات الأكاديمية التزاماً بمبدأ الشفافية في تطوير الذكاء الاصطناعي، ولا تكتفي الجامعة بإتاحة النماذج مفتوحة المصدر، بل تعمل أيضاً على نشر كامل عمليات التطوير، لتجعل من معهد النماذج التأسيسية معياراً رائداً في التطوير المفتوح.