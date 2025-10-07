سلطان القاسمي يشهد الحفل الختامي للملتقى الدولي لمعلمي العربية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الحفل الختامي للملتقى الدولي الرابع لمعلمي العربية، الذي أقيم تحت شعار «بناء وارتقاء»، بتنظيم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم، من 4 إلى 6 أكتوبر الحالي، وذلك في مبنى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدينة الجامعية.

وتعرف سموه على تفاصيل الملتقى في دورته الرابعة من خلال عرض مرئي قدمته وفاء الحمادي، ، حيث شهدت مشاركة 264 متحدثاً يمثلون 23 دولة، إلى جانب 46 مؤسسة وطنية وإقليمية ودولية، عكست تنوع التجارب والخبرات في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين.

وتفضل سموه بتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للملتقى، حيث حظيت النسخة الحالية برعاية من مجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي استضاف عدداً من الأكاديميين، وذلك للمشاركة في الجلسات العلمية.

مذكرات تفاهم

من جهة أخرى شهد صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، توقيع 3 مذكرات تفاهم تهدف إلى دعم المنظومة التعليمية والكوادر التربوية وتعزيز جودة التعليم، وذلك في مبنى مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدينة الجامعية.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى بين أكاديمية الشارقة للتعليم مثلتها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة الأكاديمية، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» ومثلها راشد عبدالله العوبد، مدير عام المدينة، وتهدف إلى دعم تطلعات الإمارة نحو بناء منظومة تعليمية متقدمة.

أما مذكرة التفاهم الثانية فكانت بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومثلها علي أحمد الحوسني، مدير عام الهيئة، ومركز زاي لبحوث اللغة العربية بجامعة زايد ومثله الدكتور مايكل ألين، مدير الجامعة بالإنابة، بهدف الاستفادة من خبرات الطرفين في جميع المجالات وتقديم الدعم والتطوير للميدان التربوي.

وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومثلها علي أحمد الحوسني، مدير عام الهيئة، وشركة «أرابيك سكال» مقياس الضاد ومثلتها عائشة حسن اليماحي، عضو مجلس إدارة الشركة، وتهدف إلى اعتماد مقياس الضاد أداةً معيارية معتمدة في قياس القرائية باللغة العربية.