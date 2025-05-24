شرطة عجمان تعزز الثقافة المرورية بين طلبة المدارس

نفذ مركز شرطة المنامة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان خطة مرورية توعوية استهدفت طلاب مدارس منطقة المنامة، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بقواعد السلامة بين فئة الطلبة.

وقال المقدم محمد راشد المطروشي، رئيس مركز شرطة المنامة الشامل: «إن تنفيذ هذه الخطة يأتي في إطار سعي شرطة عجمان لنشر الثقافة المرورية بين طلاب المدارس، وتحفيزهم على الالتزام بسلوكيات مرورية إيجابية تضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق».

وأوضح الرائد أحمد العبدولي، رئيس قسم المرور والدوريات، أن الخطة تضمنت تنفيذ مبادرات ميدانية للمدارس لأكثر من 200 طالب، بدأت من مدرسة ابن حزم الثانوية ومدرسة المنامة الخاصة، وركزت على محاور متعددة تتعلق بالسلامة المرورية، كما تم التركيز على عدة محاور تضمنت مخاطر قيادة المركبات دون الحصول على رخصة قيادة، والعواقب القانونية والسلوكية المترتبة على ذلك.