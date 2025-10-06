شراكة بحثية بين "زراعة الشارقة" وجامعة الذيد

وقّعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة اليوم شراكة مع جامعة الذيد بهدف تطوير البحث العلمي في القطاع الزراعي والحيواني لتعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة خاصة ودولة الإمارات عموماً في إطار دعم الأهداف الوطنية للاستدامة وفي خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز العمل البحثي وتطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ودعم التنمية المستدامة بحلول مبتكرة للتغلب على التحديات.

وقّع الشراكة سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والدكتورة عائشة أبوشليبي مديرة جامعة الذيد بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وعدد من مسؤولي الجانبين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وتنص الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين على تعزيز التعاون في تطوير وتنفيذ أجندة بحثية إستراتيجية مشتركة إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للتطوير المهني والوظيفي وورش عمل تخصصية للموظفين في مختلف المجالات الأكاديمية.

وبموجب الشراكة سيتعاون الجانبان في تنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة لطلبة الجامعة تُمكّنهم من تعزيز مهاراتهم العملية والعلمية وتطوير البرامج اللازمة لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي يقوم بتنفيذها أو رعايتها كلا الطرفين.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي إن الشراكة مع جامعة الذيد تعكس التزام دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تمكين الطلبة وتدريبهم وتطوير البحث العلمي، مؤكداً أن المشروعات التابعة للدائرة ومنشآتها ومراكز الأبحاث فيها مفتوحة لطلبة الجامعة خاصة في تخصصات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية العضوية والطب البيطري وغيرها من التخصصات الأخرى التي تُعزّز القطاع الحيوي وتسهم في تأهيل الأيدي الوطنية للإسهام في التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة خطوة إضافية في تعزيز جهود البحث العلمي وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاع الحيوي بهدف التغلب على التحديات البيئية والمناخية وترسيخ مكانة القطاع رافداً أساسياً في المنظومة الغذائية والاقتصادية لدولة الإمارات.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة أبوشليبي إن الشراكة مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية امتداد لرؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة في جعل العلم والبحث العلمي ركيزة للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الشراكة تجسد التزام الجامعة بتعزيز دورها مؤسسةً أكاديميةً بحثيةً فاعلةً في خدمة المجتمع من خلال توظيف الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة لدعم خطط التنمية الزراعية والحيوانية في الشارقة ودولة الإمارات كما تولي اهتماماً خاصاً بتمكين طلبتنا عبر برامج تدريبية ومشاريع تطبيقية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة لاكتساب الخبرات العملية بما يؤهلهم ليكونوا كوادر وطنية قادرة على الإسهام في بناء مستقبل مستدام.

وأشارت إلى أن الجامعة تعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير أجندة بحثية مشتركة مع الدائرة وإطلاق برامج متخصصة في التدريب والتطوير المهني إضافة إلى إشراك الطلبة في المبادرات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.