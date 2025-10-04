«طلاب حماية» يشاركون كبار المواطنين الاحتفاء بيوم المسنين العالمي

نظم مكتب حماية للتربية والتعليم زيارة لطلبة مدارس حماية - طلاب إلى مركز سعادة كبار المواطنين في دبي، للاحتفاء معهم بيوم المسنين العالمي، الهادف إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار السن وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم.

وحضر الزيارة التي جاء تنظيمها بمتابعة المقدم عبدالله السويدي، مدير مدارس حماية للتربية والتعليم، جمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وعدد من الطلاب.

وقال جمال الشيبة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ مفاهيم البر والاحترام، وإدخال السرور على قلوب كبار المواطنين، وتأكيد أهمية التواصل بين الأجيال، من خلال لقاءات ودية عبّر فيها الطلاب عن امتنانهم وتقديرهم لما قدمه كبار المواطنين من عطاء وخبرات على مدار السنوات.

تخلل الزيارة توزيع الورود على كبار المواطنين، بينما رسمت هذه الزيارة البسيطة ابتسامة صادقة على وجوه كبار المواطنين الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم لهذه المبادرة الطيبة.