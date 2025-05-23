جامعة خليفة تجري تجارب بحثية على متن رحلة وكالة الفضاء الأوروبية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تشكيل فريق بحثي مشترك، ضم أعضاء من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد ومركز جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع جامعة بروكسل الحرة، بهدف القيام بالتجارب على متن الرحلة شبه المدارية رقم 86، والتي ستجريها وكالة الفضاء الأوروبية خلال شهر مايو الجاري.

وتعتبر مشاركة الفريق في هذه الرحلة أول تعاون بحثي في بيئة منعدمة الجاذبية بين المؤسسات الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويقوم الفريق البحثي، الذي يضم أعضاء من الهيئة الأكاديمية وطالباً من جامعة خليفة، حالياً باختبار المواد المعزّزة بالغرافين في التطبيقات الفضائية تحت ظروف فعلية لانعدام الجاذبية خلال الرحلة شبه المدارية، وهي رحلات جوية قصيرة، تنعدم فيها الجاذبية، من خلال اتباع مسار بزوايا معينة.

ويقود الدكتور يارجان عبدالصمد، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الطيران والفضاء، الفريق البحثي من جامعة خليفة، والذي قام بداية بالإعداد للتجربة في مركز البحوث والهندسة في تكنولوجيات الفضاء في جامعة بروكسل الحرة قبل السفر إلى بوردو في فرنسا للانطلاق في الرحلة شبه المدارية.

وزار الدكتور يارجان، والبروفيسور شون سوي مركز البحوث والهندسة في تكنولوجيات الفضاء في جامعة بروكسل الحرة، برفقة باحثين، تحت إشراف الدكتور كارلو لوريو، لاستكمال إجراءات الرحلة ومتطلبات التجربة.

وشمل التعاون تدريباً عملياً لإعداد التجربة وتنفيذها تمهيداً للرحلة شبه المدارية، كما أسهم مركز البحوث والهندسة في تكنولوجيات الفضاء في جامعة بروكسل الحرة، بتقديم الدعم لأعضاء الفريق البحثي، وتوفير جميع المعدات والخدمات اللازمة للتعاون العلمي والإعداد للتجارب. وقال سعادة حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة، إننا نعتز بهذا الإنجاز.

حيث يؤكد هذا المشروع التجريبي حرصنا على النهوض بمجال هندسة الطيران والفضاء، ويسلّط الضوء على التطورات المتعلقة بالغرافين في مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة توسع آفاق أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، من خلال إتاحة فرصة متميزة لاختبار المواد المعززة بالغرافين في التطبيقات الفضائية، كما تعكس الحرص على تعزيز التعاون مع وكالات الفضاء الدولية والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

كما تدل على إمكانات هذه المواد في مجال استكشاف الفضاء. وعبر الدكتور كارلو يوريو، المدير المشارك في مركز البحوث والهندسة في تكنولوجيات الفضاء في جامعة بروكسل الحرة عن اعتزازه بهذا التعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه الرحلة تحفز الشباب المشاركين على النجاح، وتحقيق أهداف علمية كبيرة.