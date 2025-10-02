انطلاق ملتقى «سفراء مستقبل التمكين»

نظم برنامج خليفة للتمكين «اقدر» بالتعاون مع البرلمانين العربي والإماراتي للطفل ملتقى اقدر المجتمعي بعنوان «سفراء مستقبل التمكين»، وذلك على مسرح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي، بحضور أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل ونخبة من القيادات التربوية والمجتمعية، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات المعنية بتنمية قدرات النشء، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية.

استهل الملتقى بكلمة ترحيبية قدمتها فاطمة بنت سعيد الظهوري، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، والتي عرفت بالملتقى وأهدافه الرامية إلى تعزيز مفهوم التمكين المجتمعي لدى الأطفال والشباب، أعقب ذلك جلسة «كسر الجليد»، التي شارك فيها أعضاء من البرلمان الإماراتي للطفل.

حيث أداروا حواراً تفاعلياً مع الحضور تناول أهمية التمكين وأثره في بناء شخصية الأطفال وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وذلك عبر نقاش مفتوح نقل خلاله الأعضاء تجاربهم حول مخرجات التمكين.

وشهدت أجندة الملتقى تنظيم ورشة تفاعلية حول التمكين المجتمعي قدمها المقدم حسن البدوي، نائب مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين اقدر، وتناولت أهمية التمكين المجتمعي ركيزة لتحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في تعزيز وعي الأجيال الصاعدة بدورهم الحيوي في المجتمع.

وتواصلت فعاليات الملتقى مع الجلسة الحوارية الرئيسة بعنوان «سفراء مستقبل التمكين».