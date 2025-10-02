وفد ياباني يطلع على أفضل الممارسات التعليمية في الإمارات

استقبلت مدارس الإمارات الوطنية وفداً رسمياً من مجلس أمناء التعليم في طوكيو، ضمن برامج التبادل الثقافي والتعليمي بين دولة الإمارات واليابان، ضم 24 طالباً وطالبة و6 معلمين و3 من الكوادر الإدارية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، والاطلاع على أفضل الممارسات التربوية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم، وقد تضمنت فعالياتها جولة في مراكز التميز للتدريب التقني والمهني التابعة لمدارس الإمارات الوطنية.

حيث اطلع الوفد على أحدث الأساليب والبرامج التعليمية والتقنيات الرقمية، بما في ذلك 18 ورشة مختلفة تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والعلوم، والإعلام، والبرمجة، والروبوتات، والتصميم، وغيرها، بهدف تطوير مهارات الطلاب بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

كما تضمنت الزيارة ورشاً تفاعلية، وتبادل خبرات بين أعضاء الوفد الياباني وعدد من المسؤولين التربويين والإداريين، بهدف تعزيز الفهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية والثقافية.

وأكد لاتشلان إيفين ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أهمية هذه الزيارة في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات واليابان، مؤكداً أنها تعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو الانفتاح على العالم، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن التبادل الثقافي يسهم في بناء جسور من التفاهم والتعاون بين طلبة البلدين، ويعزز فرص التعلم المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية.

من جانبه أعرب سوزوكي موتوناري، مدير قسم التنمية العالمية في مجلس أمناء التعليم الياباني عن تقديره للدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الزيارة أتاحت للوفد فرصة الاطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة في دولة الإمارات، ومتابعة التطورات في دمج التكنولوجيا ضمن المناهج والبرامج التعليمية، مشدداً على أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التعليم وتبادل المعرفة بين الدول.