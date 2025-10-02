سلطان القاسمي يوصي الطلبة بالجد والاجتهاد ليأخذوا العلم الكامل

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس، طلبة كلية الموسيقى في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في مقر الأكاديمية.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود الهيئة التدريسية والإدارية لكلية الموسيقى، مؤكداً سموه أن ما نشاهده اليوم هو نتاج دعم واهتمام بمواهب عملت واجتهدت حتى صقلت مواهبها، مشيراً سموه إلى أن المناهج الموضوعة في الأكاديمية تؤهل الطلبة للوصول إلى المستوى العالمي في الموسيقى وفنونها.

وأشار سموه إلى أن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بمختلف كلياتها تعمل وفق استراتيجية وخطط موضوعة، تسعى من خلالها للوجود في مقدمة المؤسسات الأكاديمية الفنية، موصياً سموه الطلبة بضرورة التركيز والجد والاجتهاد ليأخذوا العلم الكامل ويكونوا خير سفراء لأكاديميتهم.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور، فقرات فنية قدمها طلبة كلية الموسيقى في الأكاديمية، مستمعاً سموه للمقطوعات والمعزوفات الفنية المختلفة، والتي تم من خلالها استخدام العديد من الآلات الموسيقية مثل: البيانو والعود والناي، إضافة إلى الفقرات الغنائية التي تعكس قوة المهارة التي يمتلكها الطلبة.

واستمع سموه لشرح حول جهود الهيئة التدريسية والمناهج التي تدرس لطلاب وطالبات كلية الموسيقى.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة، رفقة الحضور، في أقسام مبنى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مشاهداً سموه أبرز التحديثات التي تمت على مرافق الكليات، مطلعاً سموه على غرفة الإضاءة التي تحوي أحدث التقنيات المتطورة في إضاءة المسارح.

ومشغل الرسم والتصميم الذي يتم خلاله تصميم المسارح وديكور المسرحيات، إضافة إلى مشغل الخياطة الذي يعلم الطلبة من السنة الأولى طريقة خياطة الأزياء المستخدمة في الأعمال الفنية المتنوعة.

من جهة أخرى، أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ونص المرسوم على أن يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق 9 أكتوبر 2025.