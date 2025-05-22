أحمد بن سعيد: الاستثمار في الإنسان ركيزة لتحقيق رؤية 2071

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتفلت «جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي»، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة «دييز» مقراً لها، بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبتها، والتي ضمّت 300 خريج وخريجة من 15 برنامجاً أكاديمياً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يعتبر هذا اليوم محطة مفصليّة في مسيرة شباب واعد يشق طريقه بثقة نحو المستقبل، مُتزوّداً بالعلم والمعرفة والمهارات المتقدمة التي تُواكب التحولات العالمية المتسارعة.

فيما يُشكل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أولى في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والإبداع».

وأضاف سموه: «فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والمناطق الاقتصادية المتخصصة، بما يُسهم في تطوير بيئة تعليمية متقدمة تدعم توجهات اقتصاد المستقبل في دبي والدولة».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «احتفينا بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي؛ والتي ضمت 300 خريج وخريجة من الكفاءات المؤهلة لقيادة المستقبل والمساهمة في دفع مسارات النمو والابتكار في مختلف القطاعات، وبما يُعزز التزامنا الراسخ ببناء أجيال تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى لدبي».

وأضاف سموه: «إن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وترسيخ أسس اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتميز.

ولدينا إيمان بأن الشراكات الفعّالة بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية تُعد ركيزة هامة لبناء منظومة تعليمية مرنة، تُسهم في إعداد أجيال تملك أدوات الريادة والتأثير. أبارك لجميع الخريجين وعائلاتهم، وأتمنى لهم مستقبلاً حافلاً بالنجاح والإنجاز».

تعليم نوعي

من جهته، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي: «نلتزم بتوفير بيئة تعليمية عالمية المستوى تُعزّز من موقع إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع التعليم العالي، من خلال مناهج أكاديمية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وأضاف معاليه: «إن جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي اليوم ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات وتحفيز الابتكار، وركيزة أكاديمية تدعم طموحات إمارة دبي الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والبيانات والتكنولوجيا المتقدمة».

فرص نوعيّة

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعتبر شراكتنا مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي عنصراً أساسياً في جهودنا ضمن «دييز» لتطوير منظومة اقتصادية ومعرفية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة، وتُسهم في صناعة فرص نوعيّة وتمكين جيل جديد من القادة والمبتكرين الشباب».

وأضاف الزرعوني: «ننظر إلى الجامعة باعتبارها ركيزة مهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية طويلة المدى، ومختبراً للأفكار الريادية، ومُحفّزاً لثقافة البحث والتطوير، بما ينسجم مع أولويات إمارة دبي على المستويين المحلي والوطني، خاصة في مجالات التحوّل الرقمي والطاقة الذكية والمدن المُستدامة».

منصة للتميز

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي، عن اعتزازه بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات العلمية المؤهلة، قائلاً:

«تُواصل الجامعة نموها النوعي كمركز تعليمي يحتضن الإبداع، ويُعزّز الشراكات البحثية التطبيقية مع مختلف الجهات والقطاعات، لنكون جزءاً من النسيج الأكاديمي والاقتصادي لإمارة دبي».

وأضاف: «نُخطط لإطلاق برامج جديدة في الذكاء الاصطناعي والتصميم التكاملي والمعلوماتية الصحية والإدارة الصحية والإعلان والعلاقات العامة، لتلبية احتياجات السوق المستقبلية، ما يؤكد التزامنا المستمر بالابتكار الأكاديمي، في سعينا الدؤوب لجعل كل خريج من «روتشستر دبي» سفيراً للتفوق والمعرفة والمستقبل المستدام».

نمو أكاديمي

وتنوّعت تخصّصات خريجي هذا العام لتشمل 15 برنامجاً أكاديمياً، منها 8 برامج بكالوريوس هي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والتسويق وإدارة الأعمال العالمية والمالية والأمن السيبراني والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الحفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب في 7 برامج ماجستير في مجالات تحليل البيانات، والمدن الذكية، واستشراف المستقبل والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، وإدارة الهندسة، والهندسة الكهربائية، والأمن السيبراني.

ويُعد هذا الحفل تتويجاً لمسيرة أكاديمية ناجحة، حيث تجاوز عدد خريجي الجامعة، منذ تأسيسها في عام 2010، حاجز الـ 2,100 خريج وخريجة في برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم.

خطط مستقبلية

وكانت الجامعة قد أطلقت خلال العام الأكاديمي الحالي برنامج بكالوريوس جديداً في اختصاص «تصميم الإعلام الحديث»، كأحد أحدث برامجها التخصّصيّة، لمساعدة الطلاب على تعلم المزيد عن التصميم التفاعلي وتصميم المنصات.

وتستعد الجامعة لإطلاق برامج ماجستير وبكالوريوس جديدة في مجالات مثل المعلوماتية الصحية، والإعلان والعلاقات العامة، وإدارة الصحة، والإعلام التكاملي، ضمن خططها التوسعية المعتمدة حديثاً.

وكان سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اعتمد مؤخراً المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي»، بتكلفة تتجاوز 313 مليون درهم، وعلى مساحة بناء تتخطى 85 ألف متر مربع، ما يرفع المساحة الإجمالية لمباني الحرم الجامعي إلى أكثر عمن 124 ألف متر مربع بزيادة قدرها 217 % مقارنة مع مساحة المباني الحالية.

ومن المُقرر أن تُسهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة إلى نحو 4500 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 115 %، حيث ستشمل إضافة 9 مبانٍ أكاديمية وإدارية جديدة ومرافق تعليمية متطورة، ما يُعزّز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي عالمي للابتكار والبحث العلمي.

وستعمل «دييز» على تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين، الأولى تنتهي بحلول الربع الأول من عام 2027، في حين يتوقع إنجاز المرحلة الثانية بحلول الربع الثالث من عام 2028، وهو ما يرفع إجمالي حجم الاستثمار في مباني الجامعة منذ تأسيسها وحتى انتهاء جميع أعمال هذه التوسعة الجديدة إلى أكثر من 520 مليون درهم.

عبد الرحمن آل صالح:

الجامعة ركيزة أكاديمية تدعم طموحات دبي الاقتصادية والاجتماعية

محمد الزرعوني:

شراكتنا مع الجامعة عنصر محوري لتطوير منظومة اقتصادية ومعرفية رائدة

يوسف العساف:

نخطط لإطلاق برامج جديدة في الذكاء الاصطناعي والتصميم والمعلوماتية الصحية