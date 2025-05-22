«حمدان بن راشد للعلوم» تنظم ورشاً للطباعة ثلاثية الأبعاد

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، ورشتي عمل بعنوان «ابتكارات باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد»، استهدفتا 22 طالباً من معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي في دبي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة الورش التفاعلية، التي تقدمها المؤسسة للجهات التعليمية الحكومية، بهدف تعريف الطلبة بالتطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وتنمية مهاراتهم في مجالات الابتكار والإبداع.

وقدمت الورشتان محتوى تدريبياً مبسطاً حول مفاهيم الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخداماتها في مجالات متعددة كالطب والهندسة والتصميم، مع التركيز على تحويل الأفكار المجردة إلى نماذج ملموسة باستخدام أدوات وتقنيات حديثة.

كما أتيح للطلبة تصميم وتنفيذ مشاريع مصغرة بأنفسهم، ما عزز لديهم الشعور بالإنجاز، وربط التعلم النظري بالتطبيق العملي.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مديرة مركز حمدان للموهبة والابتكار: «نحن ملتزمون بدعم منظومة التعليم في الدولة، من خلال إشراك الطلبة في تجارب تعليمية تفاعلية، تحفز التفكير الابتكاري لديهم، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستكشاف.

وتمثل ورش الطباعة ثلاثية الأبعاد نموذجاً فعالاً لدور التعلم العملي في إعداد الطلبة لمهارات المستقبل، وتمكينهم من اكتشاف إمكاناتهم بطرق حديثة وملهمة».

وتأتي هذه الورش ضمن برنامج المؤسسة الهادف إلى بناء جسور معرفية بين المؤسسات التعليمية ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.