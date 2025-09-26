اتحاد المبدعين العرب يطلق منصة «مستقبل الرقمنة» من الجامعة الأمريكية في الإمارات



أطلق اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، منصة حوار دولية من دبي بعنوان «مستقبل الرقمنة.. مسارات تكنولوجية مبتكرة لبناء مجتمعات آمنة ومستدامة»، وذلك ضمن برنامج Digital@UNGA المقام في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2025، وبرعاية كل من الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، وبالتعاون مع NextGen Creative Solutions.

واستضافت الجامعة الأمريكية في الإمارات الجلسة التي جمعت ممثلين عن القطاعات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وشهدت مناقشة آليات توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز العدالة الرقمية، وبناء بيئة آمنة ومستدامة.

وأكد الدكتور مثنى عبدالرزاق، رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، في كلمته الترحيبية، أهمية استضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات العالمية، بينما شدد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، على أن الرقمنة أصبحت ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر عدالة ومجتمعات أكثر استدامة، مشيراً إلى دور الاتحاد في إطلاق منصة ipverification.org كأول وسيلة لحماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.

كما استعرض الدكتور نبيه عبدالمجيد، أستاذ الأمن السيبراني ممثل الاتحاد بالأمم المتحدة، منهاج السلامة الرقمية الموجه للنشء وطلاب المدارس، بينما ناقش الدكتور سامح غوانمة، والدكتور فاروق العامري، من الجامعة الأمريكية بالإمارات، موضوع تجاوز التقنيات ذاتية التعلم للسيطرة البشرية، مؤكدين ضرورة الأطر التنظيمية والأخلاقية.

وقدم البروفيسور عادل المسيري، من الولايات المتحدة، مداخلة حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم الشمولية والتحول الرقمي، بينما استعرضت الأستاذة فاطمة المزروعي، من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الرؤية المؤسسية لبناء مجتمعات رقمية آمنة، وطرح الدكتور خالد النقبي رؤية استراتيجية حول المواطنة الرقمية والمسؤولية الأخلاقية.

كما تحدثت الدكتورة هالة عدلي حسين، أمين عام المرأة باتحاد المبدعين العرب، عن أهمية دمج التحول الرقمي في المنظومة التعليمية ودعم المعلمين والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام الجلسة، قدمت الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، مجموعة من التوصيات التي أكدت أن الرقمنة مشروع إنساني شامل يقود إلى مجتمعات أكثر إنصافاً واستدامة، مشيرة إلى إدراج هذه التوصيات ضمن التقرير الختامي لبرنامج Digital@UNGA لدعم صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الرقمنة عالمياً.