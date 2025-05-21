«حمدان بن راشد للعلوم» تستعرض مبادراتها التربوية

استعرضت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مبادراتها التربوية خلال مشاركتها بملتقى «بوابة المستقبل الجامعي» الذي نظمه مجمع زايد التعليمي في البرشاء - دبي.

وذكرت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز في المؤسسة أن المشاركة في هذا الحدث الذي أقيم بدورته الأولى في إطار مبادرات «عام المجتمع» جاءت انطلاقاً من التزام المؤسسة المستمر بدعم مسارات التميز التربوي وتعزيز ثقافة التميز لدى الطلبة.

موضحة أنه تم استعراض بعض المبادرات التعليمية التي تنفذها المؤسسة بهدف الإسهام في تطوير البيئة التعليمية ومواكبة تطلعات الجيل القادم.

وأضافت أن المؤسسة سلطت الضوء على أنشطتها في مجال التميز التربوي إلى جانب التعريف بمبادراتها وبرامجها الرامية إلى دعم البيئة التعليمية على المستويين المحلي والإقليمي.

استهدف الملتقى طلاب الصف الثاني عشر، وجمع في قاعة المحاضرات بمقر المجمع ممثلين عن عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل مع الطلبة وتوفير مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى حول الخيارات الجامعية والتخصصات المستقبلية.