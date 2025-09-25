نهيان بن مبارك : «صندوق الوطن» يستهدف تمكين طلبة المدارس والجامعات

تنطلق اليوم الخميس فعاليات حفل ختام البرامج الصيفية لصندوق الوطن بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد من القيادات التنفيذية المحلية والاتحادية بالدولة، لتكريم الفائزين بأسهم التميز الذهبية والفضية والبرونزية والذين قاموا بجهود استثنائية، من الطلاب والمعلمين والمديرين والمدارس والجامعات التي شاركت في أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025 في 56 مدرسة، و5 جامعات، و12 مركزاً ثقافياً وشبابياً على مستوى الدولة.

إضافة إلى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين تجاوز عددهم أكثر من 96 شريكاً، كما يقام على هامش الاحتفال معرض كبير يضم الأعمال الفنية والتراثية والإبداعية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن صندوق الوطن كان حريصاً على الوصول بقيم الهوية الوطنية إلى الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات من خلال عشرات المبادرات المستمرة على مدار العام، ولعل البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025 كان الأبرز في هذا المجال، في إطار سعيه إلى تفعيل الشعار الذي اتخذه أساساً لعمله بكل المجالات، وهو هوية وطنية قوية ومستدامة .

وإن هذا الشعار يمثل استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن الاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو اعتزاز بسمات مجتمع الإمارات وخصائصه وفهم عميق لتطلعات هذا المجتمع وطموحاته والمبادئ والقيم وأسلوب الحياة التي يحرص عليها.

وقال معاليه إنه يعتز كثيراً بلقاء أبنائه وبناته من طلاب المدارس والجامعات المشاركين في البرامج الصيفية، لأنهم جيل المستقبل الذي سيحمل مسؤولية المستقبل، معرباً عن اعتزازه بنجاح جهود صندوق الوطن وكل شركائه وكل المدارس والجامعات والمراكز في تعزيز الهوية الوطنية، والتي تم تنفيذها على نطاق واسع وعلى مدى شهر كامل.

وأشاد ياسر القرقاوي المدير العام بصندوق الوطن بكل الشركاء والمتعاونين الذين بذلوا كل جهد لتمكين الطلاب في جميع مدارس وجامعات ومراكز الدولة كي يكونوا أكثر حرصاً على هويتهم، واعتزازاً بدينهم ولغتهم.

وأضاف القرقاوي: إن البرامج الصيفية لصندوق الوطن قدمت صورة رائعة للعمل الجماعي على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبر إيجاد قنوات فعالة للتواصل والتفاهم وتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والمدربين، والالتزام بأهداف واضحة من أجل تشكيل أجيال المستقبل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، من خلال التفكير السليم، والمبادرة واتخاذ القرارات.

واختتم: نحن في صندوق الوطن على قناعة كاملة بأن نجاح البرامج الصيفية في تحقيق أهدافها والوصول على ما يزيد على 50000 طالب وطلبة، هي دليل قوي على قدرة أبناء وبنات الإمارات على العمل المثمر.