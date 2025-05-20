«تحدي الإعلامي الصغير» يكتشف المواهب

يواصل برنامج «تحدي الإعلامي الصغير» في نسخته الثانية تجارب الأداء والتدريب الإعلامي، بالتعاون مع إدارة مدارس دبي - مدرسة الخوانيج، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى استكشاف المواهب الإعلامية الواعدة بين الطلبة، ودعمها عبر منصة تعليمية احترافية تسهم في بناء جيل جديد من الإعلاميين المتميزين.

وأكد الخبير الإعلامي إبراهيم خادم، المشرف العام على البرنامج، أن الإقبال المتزايد على المشاركة يعكس تنامي الوعي لدى الطلبة وأولياء الأمور بأهمية تطوير المهارات الإعلامية منذ سن مبكرة.

وقال إن البرنامج يشهد في نسخته الحالية مشاركة 60 طالباً وطالبة، مقارنة بـ21 مشاركاً في النسخة الأولى، معرباً عن شكره لإدارة مدارس دبي - الخوانيج على دعمها المتواصل وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق البرنامج.