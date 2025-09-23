مدارس تطالب أولياء الأمور بتسليم استمارات الفحص الطبي لأبنائهم

دعت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال وتوقيع استمارات الفحص الطبي والتطعيمات الخاصة بأبنائهم وتسليمها إلى العيادات المدرسية في المواعيد المحددة، مؤكدة أن هذه الخطوة شرط أساسي لتقديم أي خدمة صحية للطلاب داخل المدرسة. وشددت على أن التأخر أو الإهمال في تسليم النماذج الطبية سيترتب عليه حرمان الطلبة من الرعاية الصحية اللازمة أو من الحصول على التطعيمات الدورية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضحت إدارات تلك المدارس أن الاستمارات التي تم توزيعها على الطلبة خلال الأسبوع الماضي تتضمن موافقة ولي الأمر على إجراء الفحوص الدورية التي تشمل قياس الطول والوزن، ومؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، إلى جانب مراجعة السجلات الطبية للطلاب. كما تشمل الاستمارة موافقة خطية على إعطاء التطعيمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الفحوص والتطعيمات تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية وضمان متابعة حالة الطالب بشكل دوري.

ولفتت الإدارات إلى أن الممرض أو الفريق الصحي المعتمد لن يتمكن من تقديم أي علاج أو تدخل طبي، حتى ولو كان بسيطاً، في حال عدم توفر النموذج موقعاً من ولي الأمر، الأمر الذي يعرض الطالب لمخاطر في حال حدوث طارئ داخل المدرسة.

كما حددت هذا الأسبوع آخر موعد لتسليم الاستمارات مكتملة البيانات وموقعة من أولياء الأمور، محملة ذوي الطلبة المسؤولية الكاملة عن أي تقصير.

وأفادت المدارس بأن المطلوب من أولياء الأمور ليس فقط التوقيع على النموذج، بل أيضاً إرفاق أي تقارير طبية خاصة بأبنائهم في حال وجود أمراض مزمنة أو حالات خاصة تستدعي المتابعة، مشيرة إلى أن هذه التقارير تمثل أهمية قصوى للفريق الصحي في المدرسة حتى يتمكن من التعامل بشكل صحيح مع كل حالة.

كما أوضحت أن بعض المرفقات يمكن إرسالها في وقت لاحق في حال عدم توفرها حالياً، مثل نتائج التحاليل أو صور الأشعة، إلا أن الأصل هو الالتزام بتسليم الاستمارة الأساسية موقعه دون تأخير.

وبحسب الاستمارات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فإن برنامج الفحص الصحي السنوي يشمل جميع المراحل الدراسية، مع فحوص إضافية لطلاب الصف الأول والخامس والتاسع. ففي الصف الأول مثلاً، يخضع الطلبة لفحص الأسنان والدم والنظر والسمع، فيما يشمل الصف الخامس فحوصاً خاصة بالعمود الفقري للفتيات وفحص الأسنان، أما طلاب الصف التاسع فيخضعون لفحص العمود الفقري للذكور. كما يتم إجراء اختبار اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الحاجة، مع إمكانية تنفيذ فحوص إضافية يوصي بها الأطباء حسب كل حالة.