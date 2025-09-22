«خليفة التربوية»: دور بارز للأسرة الإماراتية في تعزيز هوية الأبناء

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية؛ إحدى مؤسسات «إرث زايد الإنساني» أهمية الدور الذي تنهض به الأسرة الإماراتية في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبنائها ودعم مسيرتهم التعليمية، ضمن رؤية تربوية ترسخ لديهم القيم الإنسانية والمواطنة الإيجابية، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للإبداع والتميز والريادة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال ورش التميز التطبيقية التي نظمتها الجائزة في مقر مركز تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم في عجمان ضمن البرنامج التعريفي للدورة التاسعة عشرة 2025 - 2026 بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والتربويين المتخصصين في مجالاتها المطروحة للدورة الحالية وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة.

وأكد حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية هذه الورش التي تمثل جسراً للتواصل بين الجائزة والمرشحين المحتملين من مختلف مناطق الدولة، معرباً عن تقدير الجائزة لاستضافة مركز تدريب المعلمين في عجمان لها وكذلك المشاركة المتميزة من الخبراء والأكاديميين والتربويين وأيضاً مختلف عناصر الميدان التعليمي والجهات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي.

وأضاف أن برنامج ورش التميز تضمن أيضاً ورشة حول التعليم وخدمة المجتمع تحدث فيها الدكتور حسين العثمان حول أهمية هذا المجال وشاركت أسرة خليل ساحكوه بتجربتها في الفوز عن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وما يتعلق بهذا الأمر من نصائح تربوية يمكن الاستفادة منها، كما تحدث الدكتور مجدي بن صوف والدكتور سيف الدين الفقراء عن مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية والذي يشمل معلمي اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة ومن في حكمها على مستوى الدولة والتعليم الجامعي، وكذلك على مستوى الوطن العربي، وفي مجال التعليم العالي تحدث كل من الدكتور لعبيدي بوعبدالله والدكتور جمال الدين أبو بكر وقدما معلومات شاملة حول هذا المجال والفئات التي تندرج تحته وأهمية توفر معايير تتعلق بمفاهيم الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي مجال البحوث التربوية تحدث الدكتور حسن تيراب عن أهمية البحوث التربوية ودورها في تقديم جهد بشري مبدع يخدم العملية التعليمية، كما تحدث الدكتور غانم البسطامي عن مجال التأليف التربوي للطفل ودور هذا المجال في إثراء الأعمال الإبداعية التربوية للطفل وأثره في تحسين المستويات التعليمية للأطفال وفتح آفاقهم نحو الإبداع.