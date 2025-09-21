مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة يزور مدارس متميزة

زار وفد من مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة، التابع لدائرة شؤون الضواحي، برئاسة مهند البستاني رئيس المجلس، المدارس الفائزة في مسابقة «أفضل مجلس أولياء أمور» على مستوى إمارة الشارقة، وذلك بهدف تكريم جهودها والاطلاع على تجاربها المتميزة في بناء جسور التعاون بين الأسرة والمدرسة.

وشملت الزيارة مدرسة الثانوية النموذجية الحائزة على المركز الأول، وروضة ومدرسة الشيخة ميرة بنت محمد السويدي الحاصلة على المركز الثاني، إضافة إلى روضة الحصن التي جاءت في المركز الثالث. وقد التقى الوفد إدارات المدارس وأعضاء مجالس أولياء الأمور، وتجول في الفصول الدراسية، واستمع إلى التحديات التي تواجه المجالس وآليات تطوير العمل التربوي المشترك.

وأكد مهند البستاني خلال الزيارة أن مجالس أولياء الأمور تمثل شريكاً استراتيجياً في دعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أن ما قدمته المدارس الفائزة من مبادرات وجهود متميزة يعكس وعياً متقدماً بأهمية التكامل بين البيت والمدرسة، ويجسد مفهوم الشراكة المجتمعية التي ترفع من مستوى جودة التعليم.