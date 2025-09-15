200 تربوي وباحث في ورشة بالمركز العالمي للموهوبين

اختتم المركز العالمي للموهوبين، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فعاليات ورشة العمل الرقمية المتخصصة بعنوان: «تعليم الطلبة مزدوجي التميز: ربط النماذج التربوية»، التي نظمت ضمن برنامج التطوير المهني الخاص بالمركز، وشارك فيها أكثر من 200 تربوي وباحث ومهتم من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار: «تمثل ورشة تعليم الطلبة مزدوجي التميز محطة مهمة ضمن برامج المركز العالمي للموهوبين، حيث نحرص على توفير محتوى علمي وتربوي عالي المستوى، يرتكز على أحدث النظريات والممارسات في مجال رعاية الطلبة ذوي القدرات الاستثنائية والمتلازمات التعليمية. وتأتي هذه الورشة ترجمة لالتزامنا ببناء منظومة تعليمية شاملة، تعزز من جودة الخدمات التخصصية المقدمة لهذه الفئة الحيوية، كما تدعم جهود الكوادر التربوية في اكتشافهم والتعامل معهم بكفاءة واحترافية».

وقدمت الورشة الدكتورة كلير إي. هيوز، الخبيرة الدولية المتخصصة في مجال تعليم الطلبة مزدوجي التميز، والتي استعرضت خلالها النموذج التربوي «Trellis and Blossom» القائم على التكامل بين الدعم البنيوي والنمو الإبداعي، مع التركيز على التخصيص والتكنولوجيا التكيفية، كما تم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تهيئة بيئات تعليمية دامجة تستجيب لاحتياجات الطلبة مزدوجي التميز.

كما ركزت الورشة على فئة الطلبة، الذين يظهرون تفوقاً معرفياً وموهبة عالية، في الوقت الذي يواجهون فيه تحديات تعليمية أو سلوكية تتطلب تدخلات دقيقة، تجمع بين الاستجابة التربوية متعددة المستويات (MTSS)، وتوفير مسارات تعلم فردية مصممة لتعزيز الأداء وإزالة الحواجز النفسية والمعرفية.

وناقش المشاركون استراتيجيات تطبيقية في بيئات تعليمية متنوعة، وشهدت الورشة تفاعلاً غنياً أثار العديد من الأسئلة حول سياسات الدمج، والعدالة التعليمية، وأخلاقيات التقييم التكيفي، وبناء خطط تعليم فردي (IEPs) تراعي الموهبة والضعف معاً.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهوده المؤسسة المستمرة لتمكين التربويين من التعامل مع أكثر الفئات تحدياً في النظام التعليمي، وتوفير فرص تعلم مهنية، تتماشى مع أفضل الممارسات البحثية والمعايير الدولية في مجال الموهبة والتربية الخاصة.