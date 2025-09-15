75 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم يستأنفون عامهم الدراسي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مبادرة «العودة إلى المدارس الدامجة»، لطلبة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وذلك في مقر الجمعية، وبمشاركة 75 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم وأولياء الأمور.

وقال الرائد محمد المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة: «تمثل مشاركتنا اليوم تجسيداً عملياً لاستراتيجية مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، الهادفة إلى تعزيز الدمج المجتمعي والتمكين الشامل لأصحاب الهمم، عبر مبادرات نوعية تُثري حياتهم. نحن نؤمن بأن بناء مجتمع متسامح ومتكافئ يبدأ من دعم التعليم الدامج، وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم في مراحلهم الدراسية المختلفة، وتهيئة بيئة محفزة لهم ولأسرهم على حد سواء».

وأكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في دعم هذه الفئة، وتعزيز حضورها وتمكينها من أداء دورها الطبيعي في تنمية المجتمع. منوهاً باستمرار عمل المجلس على تطوير المبادرات والسياسات التي تصنع الأثر الإيجابي الحقيقي، وتترجم أهداف المجلس في تعزيز الدمج والتمكين لأصحاب الهمم على اختلاف إعاقاتهم.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «نؤمن في المجلس بأن مشاركة أصحاب الهمم فعالياتهم ومناسباتهم، يبعث فيهم الطاقة الإيجابية والفرح، وهذه واحدة من أهم وسائل الدعم والدمج المجتمعي لأصحاب الهمم، لنتمكن من احتضانهم، وتفعيل دورهم تدريجياً، بالتعاون مع الشركاء داخل الشرطة وخارجها».

وأكدت أن هذه الفعاليات والمبادرات تجسد رؤية المجلس وأهدافه في تعزيز قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر على اختلافه، وهذا جوهر إشراك أصحاب الهمم في مختلف المناسبات والفعاليات الرياضية والمجتمعية والتعليمية.

وتخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة المصاحبة التي أضفت البهجة والسرور على قلوب الحاضرين، أبرزها عروض الدوريات الأمنية السياحية الفارهة، ومشاركة الشرطي منصور، إلى جانب معزوفات موسيقية.