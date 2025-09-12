«أمناء» جامعة الإمارات يناقش استقطاب الكفاءات

ترأس معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة للعام الأكاديمي 2025 - 2026 الذي عُقد في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

واستهل معاليه الاجتماع بتأكيد التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وتفوق الطلبة والتقدم الاستراتيجي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وناقش المجلس تعزيز القيادة الأكاديمية واستقطاب الكفاءات من خلال تعيينات جديدة في الكليات واستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد لمواكبة زيادة أعداد الطلبة وتنامي الأنشطة البحثية.

وتناول المجلس في مناقشاته اعتماد استراتيجية جامعة الإمارات للأعوام 2027 - 2029، حيث جرى تصميمها بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية 2031، برؤية ورسالة متجددة وقيم وطنية وأهداف استراتيجية طُورت بعد مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة. واطلع المجلس على تقدم الجامعة في التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات (شنغهاي) لعام 2025.

حيث تقدمت 100 مرتبة لتصبح ضمن الفئة 701 - 800 عالمياً، وحلت في المركز الثاني على مستوى الدولة، كما حققت إنجازات تخصصية بارزة بدخولها قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً في مجال الموارد المائية وأفضل 200 جامعة في العلوم الزراعية والمالية، وذلك بفضل مخرجاتها البحثية عالية التأثير.

وشهد الاجتماع كذلك الإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب متابعة التحضيرات للاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات 10 نوفمبر المقبل.