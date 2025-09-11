«خليفة التربوية» تدشن برنامج ورش التميز التطبيقية للمرشحين

دشنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أمس، برنامج ورش التميز التعريفية للدورة التاسعة عشرة 2025 – 2026 والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، وتغطي 10 مجالات موزعة على 17 فئة في مختلف أوجه التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

بالإضافة إلى الشخصية التربوية الاعتبارية، وكذلك مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر التي تطرح على مستوى دولي لتسليط الضوء على أبرز الممارسات في رعاية وتمكين الطفولة المبكرة.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية برنامج ورش التميز التطبيقية، حيث يعتبر هذا البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز جسور التواصل مع الميدان التعليمي، وتبادل الخبرات والتجارب وإثراء الميدان بمبادرات ومشاريع متميزة قدمها فائزون في دورات سابقة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، إذ يشارك في هذه الورش قطاعات واسعة من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء الهيئات التدريسية.