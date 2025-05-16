سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «أمريكية الشارقة» ونظيرتها في القاهرة

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله حرم الجامعة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومارك ترنيدج، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور تود لورسين، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرقة في مدينة الشارقة، ومرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الفريش في مدينة كلباء.

ونصّ المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الرقة في مدينة الشارقة، برئاسة حميد الشامسي، وعضوية كل من: عمار النعيمي، علي الحواي، مايد خلف العويس، محمد الشامسي، محمد النعيمي، رفيعة الشامسي، وفاطمة العليلي.

كما نصّ المرسوم على أن ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له، من بين الأعضاء، بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر، وبأغلبية الحاضرين، ويحلّ نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه، أو خلو منصبه.

ونص مرسوم تشكيل مجلس ضاحية الفريش في مدينة كلباء، على أن يُشكل المجلس، برئاسة الدكتور خالد الزعابي، وعضوية كل من: خالد الكعبي، سلطان الزعابي، سعيد الغمري، عبدالرحمن الدرمكي، فهد النقبي، موزة النقبي، وموزة الزعابي.