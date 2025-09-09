منصور العور: التعليم الذكي يوظف أحدث التقنيات الرقمية لمواجهة تحديات المستقبل

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الجامعة تبنت، منذ تأسيسها، التعليم الذكي منهجاً رائداً يوظف أحدث التقنيات الرقمية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وفي مقدمتها الأمية في العالم العربي.

وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية: «يأتي الاحتفاء باليوم الدولي لمحو الأمية هذا العام تحت شعار «تعزيز محو الأمية في الحقبة الرقمية»، وهو شعار يتناغم تماماً مع رسالة جامعة حمدان بن محمد الذكية منذ تأسيسها، حيث تبنّت التعليم الذكي كمنهج رائد يوظف أحدث التقنيات الرقمية لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وفي مقدمتها الأميّة في العالم العربي».

وأضاف: «لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «رؤيتي: تحديات في سباق التميز»، أن تعليم أبنائنا بالطرق التقليدية هو نوع جديد من الأمية التي لا مكان لها في أي مجتمع يريد أن ينضم للسباق العالمي».

وقال: «انطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الجامعة على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة قائمة على التحول الذكي والتعلم مدى الحياة، بما يتيح تعميم المعرفة وتمكين الأفراد من التعليم في أي وقت ومن أي مكان، وبموارد أقل وزمن أقصر مقارنة بالنماذج التقليدية».

ودعا الدكتور العور صناع القرار ومؤسسات التعليم والجامعات إلى توحيد الجهود وتبني نماذج التعليم الذكي، التي أثبتت خلال العقود الماضية فعاليتها وريادتها على النموذج التقليدي في مواجهة الأمية وتعزيز فرص التعلم للجميع.