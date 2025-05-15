كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقع مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم استراتيجية مع «Gov Campus»، التابعة للمجموعة الدولية للاستشارات «IAG»، بهدف تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور نبيل اليوسف، الرئيس التنفيذي لـ«Gov Campus».

وتنص المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تدريبية مشتركة تستهدف موظفي القطاع الحكومي، مع التركيز على تطوير المهارات والمعرفة والخبرات التي تدعم التميز في تقديم الخدمات العامة.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجالات الريادة الفكرية وإنتاج بحوث مشتركة تُعنى بمستقبل العمل الحكومي، بما يشمل القيادة والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة، وذلك بهدف تمكين صُنّاع القرار من تطوير رؤى استراتيجية قادرة على استشراف التحديات واستثمار فرص المستقبل.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: نؤمن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن التعاون الاستراتيجي من الركائز الأساسية لتحقيق تطلعات الحكومة في الوصول إلى الريادة العالمية في الأداء الحكومي، وستتيح المذكرة لنا تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في تطوير الكفاءات الحكومية.

وذلك من خلال التركيز على بناء قيادات حكومية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتمكين الكوادر الوطنية بالأدوات اللازمة والخبرات والمعارف، عبر برامج تدريبية يتم تصميمها من قبل نخبة من الخبراء والمتخصصين، والتي تتناسب والتوجهات العالمية والمستجدات المستقبلية، لضمان تحقيق الإشراك الفاعل للكوادر في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور نبيل اليوسف: تأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على التزامنا بتطوير بيئة تعليمية وتدريبية مبتكرة تخدم الحكومات في المنطقة، وتدعم بناء قيادات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، كما تُجسد الالتزام بدفع عجلة التميز في القطاع الحكومي من خلال الابتكار وتبادل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية المستدامة.