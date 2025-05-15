جامعة الإمارات تنظم عرضاً لتصميم المسجد الإماراتي

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعالية عرض تصاميم «المسجد الإماراتي»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة.

ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأحمد راشد النيادي، المدير العام للهيئة، وأحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن المسابقة المعمارية، التي أطلقتها الجامعة لتصميم نموذج مستدام ومبتكر للمسجد الإماراتي، والتي شارك فيها أكثر من 60 طالباً وطالبة من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، ضمن مشروع تطبيقي لمساق تصميم المباني المتكاملة، وبإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة في كلمته أن مشروع «المسجد الإماراتي» يجسد التزام الجامعة بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإسلامية، من خلال توظيف الابتكار الأكاديمي والمعرفي.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي إن التصاميم المشاركة في الفعالية تجسد بعداً يتجاوز الجانب المعماري، إذ تعد رموزاً راسخة للهوية الوطنية، وامتداداً حياً لإرث الماضي ورؤية المستقبل.