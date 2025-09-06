الجامعة القاسمية تستقبل طلبة الماجستير في اللغة العربية والفقه وأصوله

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، الرامية إلى تمكين خريجي الجامعة والباحثين من مختلف دول العالم من مواصلة دراساتهم العليا، أعلنت الجامعة القاسمية عن إطلاق برنامجي الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وذلك ابتداء من العام الأكاديمي 2025 - 2026، بحضور الأستاذ الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية.

وحظيت برامج الدراسات العليا في الجامعة بإقبال واسع من الطلبة والباحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المتقدمين (1343) متقدماً، بواقع (468) لبرنامج اللغة العربية وآدابها، و(873) لبرنامج الفقه وأصوله.

وبعد استيفاء شروط القبول وإجراء المقابلات الشخصية، اعتمدت الجامعة قبول (30) طالباً وطالبة يمثلون (20) جنسية مختلفة، ليشكلوا الدفعة الأولى بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.

وفي كلمته خلال حفل استقبال طلبة الدراسات العليا، أكد الأستاذ الدكتور عواد الخلف أن اعتماد هذين البرنامجين يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الجامعة القاسمية نحو التميز الأكاديمي والبحثي.