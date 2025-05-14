مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي تكرم لبنى القاسمي بجائزة القيادة المجتمعية

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، كرمت مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي (ACS)، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بجائزة القيادة المجتمعية لعام 2025، وذلك خلال حفل العشاء السنوي للمدرسة، الذي أقيم مؤخراً في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم والتنمية البشرية كأساس للتقدم والازدهار المستدام، حيث يؤكد سموه دائماً أن مستقبلنا ومشاركتنا الفاعلة في التطورات العالمية تتطلب التخطيط والتنفيذ الدقيق لبرامجنا التعليمية والتدريبية.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالمستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه مدرسة الجالية الأمريكية، التي تعد جزءاً مهماً من المشهد التعليمي في أبوظبي والإمارات لأكثر من 50 عاماً، وخرّجت أجيالاً استفادت من العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، مما عزز مجتمع المدرسة.

من جهتها، أعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن تقديرها للتكريم، مشيدة بجهود القيادة الرشيدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة، وأكدت مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز والإنجاز.

حضر الحفل مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وفريدريك فلورن سفير مملكة السويد لدى الدولة، وأليسون ميلتون سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، ولورنزو فَنارا سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.

وأكدت مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية تكريم شخصية قيادية كرست حياتها لخدمة المجتمعات وتعزيز التواصل الثقافي، فيما أشارت مونيك فليكنجر مديرة المدرسة، إلى أن معالي الشيخة لبنى القاسمي تمثل نموذجاً ملهماً للعطاء والقيادة.