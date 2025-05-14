«الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية» تستهدف فحص مليون طالب في مدارس الإمارات

وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، لتقديم خدمات طبية مجانية لجميع أفراد المجتمع، وخاصة طلبة المدارس.

وتأتي المذكرة، ضمن مشروع الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية «وقاية وحماية»، التي تتبناها الجمعية برعاية وزارة التربية والتعليم ومشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجميع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتتضمن عقد شراكات مع عدد من الجهات الطبية المتخصصة.

وتنص مذكرة التفاهم، على مشاركة أطباء من مستشفيات السعودي الألماني في تنفيذ الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية، وتزويد الجمعية بالأجهزة والوحدات الطبية المتنقلة اللازمة لإنجاز عملية الفحص لطلبة المدارس في كل إمارات الدولة خلال فترة الحملة الممتدة حتى عام 2030.

حضر توقيع المذكرة حورية المري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، والدكتور أحمد بركات، مدير مستشفى السعودي الألماني بدبي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ولفتت حورية المري، إلى أن الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية تستهدف إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك لاكتشاف التشوهات الخلقية في القلب لديهم.

وأضافت، إن الحملة تسعى إلى توعية المجتمع بمخاطر التشوهات الخلقية في القلب وكيفية الوقاية منها، حيث يستهدف البرنامج التوعوي بالدرجة الأولى أولياء أمور الطلبة والهيئات الإدارية بالمدارس للتعريف بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية وأهمية المشاركة وكيفية المشاركة.