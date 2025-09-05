جامعة الإمارات تختتم معرض التوظيف

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات معرض التوظيف 2025، الذي أقيم على مدى يومين تحت شعار «طريقك إلى النجاح»، وشهد حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة وخريجيها للتعرف إلى الفرص الوظيفية والتدريبية التي وفرتها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المعرض يمثل منصة رئيسة للتواصل المباشر بين الطلبة والخريجين ومؤسسات العمل، ويجسد التزام الجامعة برسالتها الوطنية في إعداد جيل مؤهل قادر على المساهمة في التنمية المستدامة.

وأضاف: «إننا نحرص على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتزويد أبنائنا بالمهارات والمعارف اللازمة، بما يعزز فرص توظيفهم ويدعم جهود التوطين»، موضحاً أن الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادة الأكاديمية، بل تعمل على إعداد الشخصية القيادية، والمهارات المستقبلية، وروح الابتكار وريادة الأعمال، لمواصلة التميز والإبداع في مختلف مواقع العمل.

وشهد المعرض تقديم فرص وظيفية وتدريبية عدة، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل متخصصة في كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الوظيفية، وتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى أنشطة للإرشاد المهني والتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين، كما سبقه «أسبوع الجاهزية المهنية» الذي أسهم في إعداد الطلبة والخريجين للتفاعل الفاعل مع الجهات المشاركة.

وسجل المعرض حضوراً تجاوز أربعة آلاف زائر، بمشاركة 46 جهة وطنية ودولية، ليؤكد مكانته منصة رائدة تسهم في دعم مسيرة الجامعة الهادفة إلى تمكين طلبتها وخريجيها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.