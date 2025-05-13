جامعة الإمارات تثري «قمة الإعلام العربي» بجلسات وورش حول الإعلام والذكاء الاصطناعي

تشارك جامعة الإمارات في قمة الإعلام العربي 2025، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الحالي في مقر مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك في إطار التزام الجامعة بدعم التحولات الرقمية في الإعلام وتعزيز مشاركتها الفعّالة في أبرز المنصات المعنية بمناقشة واستشراف مستقبل القطاع.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة أن مشاركة الجامعة في القمة تأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم تطوير الإعلام العربي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية في المنطقة.

مشيداً بالدور الريادي لدولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تجمع القادة وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي، بما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للفكر والابتكار الإعلامي.

وأضاف معاليه: نؤمن في جامعة الإمارات بأهمية التكامل بين التعليم والإعلام، ونحرص على أن تكون مؤسسات التعليم العالي شريكاً فاعلاً في بناء جيل إعلامي واعد ومسؤول.

حيث تُعد مشاركتنا في هذه القمة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الأكاديمية والبحثية التي تبذلها الجامعة في مجالات الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي في الاتصال الجماهيري، وبناء القدرات الإعلامية للشباب، وتسليط الضوء على النماذج الإعلامية البارزة التي ترفد بها الجامعة المجتمع.

ترحيب بالمشاركة

من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ ترحيب اللجنة المنظمة للقمة بمشاركة جامعة الإمارات في هذه الدورة.

وقالت: هذه المشاركة المهمة سيكون لها أثرها الواضح في إثراء نقاش مهني بمنظور أكاديمي يستعرض أهم التحولات في المجال الإعلامي، تأكيداً على الدور المحوري للجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في إعداد الكوادر الإعلامية الشابة القادرة على مواكبة تلك التحولات والتعامل معها بكفاءة والاستفادة مما يشهده العالم من تطور تكنولوجي سريع في تطوير الإعلام العربي وتعزيز تنافسيته.

وأشادت المري بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة الإمارات كإحدى أهم المؤسسات التعليمية في الدولة بما لها من إسهامات مُلهمة في تطوير البحث العلمي وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الأكاديمية.

وستشمل مشاركة الجامعة في القمة، تقديم سلسلة من الجلسات والورش المتخصصة التي تسلط الضوء على الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، حيث يشهد اليوم الأول من القمة مشاركة خريجي الجامعة في جلستين تركزان على قضايا الشباب وسوق العمل، تحمل أولاهما عنوان «الفرص الجديدة في سوق العمل ضمن قطاع الأعمال»، فيما تنعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «الشباب والإعلام: كن مؤثراً».

وسيشهد ثاني أيام القمة سلسلة من الجلسات التي تستضيف من خلالها الجامعة نخبة من الخبراء الدوليين، لمناقشة مستقبل التسويق الرقمي، من بينها «الإعلام في عصر التسويق الرقمي»، و«التسويق الذكي».

و«الابتكار في المحتوى الرقمي»، فيما يُختتم برنامج المشاركة في القمة مع يومها الثالث بورش عمل تركز على الابتكار وريادة الأعمال الإعلامية، أبرزها «تحويل الأفكار إلى شركات إعلامية رقمية»، و«عقول رقمية»، و«حين يتكلم الكود»، و«الروبوتات الذكية»، و«الدراما والانتاج المسرحي: من الشاشة إلى المنصات الرقمية».

وتجسّد هذه المشاركة حرص جامعة الإمارات على الإسهام في بناء رؤى جديدة تعزز فهم التحديات والفرص في مشهد الإعلام العربي، من خلال تسليط الضوء على قضايا الذكاء الاصطناعي، الابتكار.

وريادة الأعمال في الإعلام الرقمي، بما يعكس التزام الجامعة بدعم التنمية المعرفية والمساهمة في تشكيل مستقبل إعلامي مبتكر يعزز مكانة المنطقة في المشهد الإعلامي العالمي.

منى المرّي:

مشاركة الجامعة تثري نقاشاً مهنياً بمنظور أكاديمي يستعرض أهم التحولات

في المجال الإعلامي

دور محوري للجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في إعداد الكوادر الإعلامية الشابة القادرة على مواكبة التحولات

زكي نسيبة:

التزام الجامعة راسخ تجاه تطوير الإعلام العربي وتعزيز دوره كمحرك

للتنمية

نحرص على أن تكون مؤسسات التعليم العالي شريكاً فاعلاً في بناء جيل إعلامي واعد ومسؤول