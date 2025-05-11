طالب من جامعة دبي يحصل على المركز الأول في مسابقة محلية

حصل عدنان حسين، الطالب بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، أمس على المركز الأول في مسابقة «كأس التخيل الإمارات 2025» عن مشروعه «كوجنيفاي» - وهو تطبيق دراسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي صمم لدعم الطلاب المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD» عبر تقنية تتبع العين لتعزيز التركيز والمشاركة.

أُقيمت المسابقة بالشراكة بين «مايكروسوفت» و«صندوق الوطن»، وركزت على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة لتحديات العالم الواقعي.

علاوة على ذلك، اختير مشروعه ليكون واحداً من مشروعين فقط من دولة الإمارات يتأهلان إلى نصف نهائيات «كأس التخيل» العالمية لمايكروسوفت 2025.

ووجه الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي التهنئة للطالب الفائز وقال: «إن طلبة جامعة دبي أثبتوا تميزهم في المجال العلمي ومجالات الابتكار».