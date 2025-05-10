شراكة بين «التعليم العالي» و«كواكواريلي سيموندز» العالمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة «كواكواريلي سيموندز» (QS)، الجهة العالمية المتخصصة في تحليلات التعليم العالي والمصدّرة لتصنيف QS العالمي للجامعات، بهدف إجراء تقييم شامل لقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات.

تأتي الشراكة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة وكفاءة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتمكينها من تحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية من خلال تحليلات دقيقة مبنية على البيانات، ودعم استراتيجيات التطوير والتخطيط المؤسسي.

وستقوم مؤسسة QS بموجب الاتفاقية بتقييم أداء الجامعات الإماراتية، ومقارنتها بأفضل المؤسسات الأكاديمية عالمياً، إلى جانب تحديد مجالات النمو وفرص التحسين.

كما ستوفر نتائج التقييم تحليلات معمقة تدعم تطوير السياسات التعليمية، وتعزز مساهمة قطاع التعليم العالي في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دولة الإمارات تدرك أهمية بناء قطاع تعليم عالٍ متطور واستشرافي قادر على تزويد الأجيال بالمعارف والمهارات اللازمة لمستقبل أكثر إشراقاً.

وقال المعلا: «يعكس هذا التعاون مع مؤسسة QS العالمية التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال إتاحة خبرات المؤسسة وإمكاناتها لهذه المؤسسات بتكاليف مخفضة».

وأضاف: «سيسهم التعاون في توفير رؤية شاملة لواقع جامعات الدولة على الصعيد العالمي، ويُمكننا من تحديد مكامن التحسين، ورسم استراتيجيات تطويرية تسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي ودعم التميز المؤسسي».

وأعرب الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدولة.

وقال: «تمتلك دولة الإمارات طموحات كبيرة لتطوير قطاعها الأكاديمي، وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الجامعات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة عبر تحليلات دقيقة ومقارنات معيارية عالمية».

وأوضح أن المؤسسة، التي تتعاون مع أكثر من 18 حكومة حول العالم، ستعمل على دعم الجامعات الإماراتية في رحلتها نحو التميز، بما يعزز حضورها الدولي، ويعكس التزامها بالجودة والشفافية.

الإمارات تدرك أهمية أن يكون قطاع التعليم العالي متطوراً واستشرافياً

التعاون يعكس التزام الوزارة بتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة