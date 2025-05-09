سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجائزة التفوق والتميز التربوي

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي في دورتها الـ30 التي تنظمها هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقاعة المدينة الجامعية.

وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة هنأت فيها الفائزين البالغ عددهم 51 فائزاً، من بين 1460 مشاركاً على مستوى الدولة، وشددت على أن الجائزة تعمل على مواكبة التّطورات التقنية المتلاحقة استجابة لحجم الإقبال عليها الذي يشهد نمواً مطرداً كونها أصبحت حافزاً مهماً للطامحين إلى التميّز في مختلف المجالات.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مصوراً بعنوان «نسيج التميّز»، يلخص تلاحم الأدوار في بناء مستقبل الأجيال، ويعكس مسيرة التميّز التربوي لقصص أبطال جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وأبرز الأرقام والإحصائيات التي حققتها الجائزة على مدار 30 عاماً.

ودشن سموه صرح التميّز الذي يعبر عن رسالة تخلّد جهود المبدعين والمتميزين. من جهة أخرى ترأس سموه صباح أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس، مشيداً بما تحقّق من إنجازات خلال الفترة الماضية على مستوى كافة المؤسسات الإعلامية بالإمارة.