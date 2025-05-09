مؤتمر التعليم الدولي الثاني ينطلق الاثنين في الشارقة بمشاركة خبراء من 25 دولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، يوم الاثنين المقبل، فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للتعليم تحت شعار: «نحو تعليم ذكي مستدام: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي - تعزيز آفاق الإبداع والابتكار»، وذلك بالشراكة بين جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وتُعقد الجلسات الافتتاحية للمؤتمر في جامعة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على أن تُختتم أعماله في اليوم التالي، 13 مايو، في مقر الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة.

ويعد المؤتمر منصة أكاديمية رائدة تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع التعليم، بمشاركة أكثر من 90 بحثاً علمياً من نحو 25 دولة، مقدمة من 50 مؤسسة أكاديمية، مع حضور واسع من الباحثين والخبراء وصُنّاع السياسات التعليمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئات التعليم والتعلم، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار، ورفع كفاءة أعضاء الهيئات التدريسية.

كما يبحث المشاركون آليات تحسين المناهج الدراسية، وتطوير طرائق التدريس، ورفع جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والجهات المعنية بالتعليم على المستوى الدولي.

ويتضمن البرنامج العلمي جلسات متوازية وورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية، أبرزها جولة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. كما سيتم نشر الأوراق العلمية المقبولة في دورية بحثية محكّمة ضمن قاعدة بيانات SCOPUS.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز مكانتها كمركز أكاديمي عالمي، ومواصلة ترسيخ دورها الريادي في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة.