«أمريكية دبي» توزع جوائز «مبدعون» في الإعلام

فازت الطالبة بتول عبدالعزيز الشيخ، من مدرسة الشهامة، بمنحة دراسية في كلية محمد بن راشد للإعلام، بعد تفوقها ونيلها المركز الأول بـ«مسابقة مبدعون» في الإعلام، التي تنظمها الجامعة الأمريكية في دبي للسنة التاسعة على التوالي لطلبة الثانوية العامة في الدولة المواطنين والمقيمين وفي المدارس الخاصة والحكومية، وشارك هذا العام 150 طالباً وطالبة.

وتقدر قيمة المنحة بـ 400 ألف درهم رسوم الدراسة لمدة أربع سنوات، وهي أغلى مسابقة للطلبة في الشرق الأوسط، وأقامت الجامعة الأمريكية في دبي حفل توزيع الجوائز في الحرم الجامعة بحضور المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وهنأ كايل لونغ رئيس الجامعة الفائزين، مؤكداً أهمية المشاركة في المسابقة ودعمها من قبل وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وألقى علي عبيد الهاملي ممثل لجنة التحكيم، كلمة هنأ فيها الطلبة الفائزين وأشار إلى أن 90 % من المشاركين طالبات و10 % طلاب وهذا دليل على شغف الطالبات بدراسة الإعلام.

كما ألقت سارة بشير الطالبة في كلية محمد بن راشد للإعلام كلمة أوضحت فيها أنها قبل أربع سنوات فازت بمنحة دراسية لمشاركتها بالمسابقة، وهي الآن على أبواب التخرج والتوجه إلى العمل الميداني.