المدرسة الرقمية تدرب 10 آلاف معلم في كردستان العراق

أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن إطلاق مشاريع مشتركة في مجال التعليم الرقمي مع حكومة إقليم كردستان العراق.

ضمن التعاون الثنائي الهادف إلى تطوير قطاع التعليم في الإقليم وتزويده بالأدوات والمنهجيات المستقبلية الكفيلة بتمكين الأجيال الجديدة من تجارب تعليم متقدمة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل وتعزيز استراتيجيات وخطط التعليم الرقمي لديها.

برنامج

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية لفريق المدرسة الرقمية إلى كردستان العراق للإعلان عن إطلاق مشاريع مشتركة ضمن مشروع المدرسة الرقمية، شملت الافتتاح الرسمي لمدارس رقمية، وتخريج 2400 معلم رقمي، وإطلاق برنامج جديد لتدريب 10 آلاف معلم رقمي، وتم خلال الحفل تكريم المعلمين المتميزين من رواد التحول الرقمي.

إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المدارس الرقمية بالتنسيق مع وزارة التربية في الإقليم، بحضور آلان حمه سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، وسفين محسن دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، وأحمد الظاهري، قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، والدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، وعدد من المسؤولين في الإقليم.

تطبيقات

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن الشراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق في تطوير مشاريع التعلم الرقمي تعكس حرص الجانبين على تطوير بيئة التعليم، وتسريع التحول الرقمي، وتوفير فرص تعلم للطلاب تمكنهم بمهارات وأدوات المستقبل.

إنجازات

وأشاد معاليه بالشراكة المثمرة الإيجابية مع حكومة إقليم كردستان العراق، وما حققته من إنجازات نوعية خلال فترة زمنية قصيرة، مثمناً دعمها لمشاريع ومبادرات المدرسة الرقمية، والدور المحوري لوزارة التربية في الإقليم في تعميم نماذج ومنهجيات التعليم الحديثة والمستقبلية.

وأكد آلان حمه سعيد أن إطلاق مشروع المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق، ضمن مشاريع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يمثل خطوة مهمة لتأسيس مدرسة رقمية متكاملة تعزز المنظومة التعليمية.

استثمار

وقال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «إن إطلاق المدرسة الرقمية في كردستان العراق يمثل استثماراً بالغ الأهمية في أجيال المستقبل، ففي عالم يعاد تشكيله بفعل التعقيد والتغيرات والتطور التكنولوجي، يجب أن يتطور التعليم من كونه وسيلة لنقل المعرفة فقط إلى قوة ديناميكية تعزز القدرة على التكيف».