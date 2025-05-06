أحمد بن سعيد يعتمد توسعة جامعة «روتشستر للتكنولوجيا» بتكلفة 313 مليون درهم

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم جامعة «روتشستر للتكنولوجيا - دبي» في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة «دييز»، وذلك بتكلفة تتجاوز 313 مليون درهم .

ومن المقرر أن تسهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة إلى نحو 4500 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 115%، حيث ستشمل إضافة 9 مبانٍ أكاديمية وإدارية جديدة ومرافق تعليمية متطورة وموقف سيارات، ما يعزز مكانة الجامعة بوصفها مركزاً أكاديمياً عالمياً للابتكار والبحث العلمي.

وستعمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين؛ الأولى تنتهي بحلول الربع الأول من عام 2027، في حين يتوقع إنجاز المرحلة الثانية بحلول الربع الثالث من عام 2028، وهو ما يرفع إجمالي حجم الاستثمار في مباني الجامعة منذ تأسيسها حتى انتهاء جميع أعمال هذه التوسعة الجديدة إلى أكثر من 520 مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن الاستثمار في التعليم العالي يعكس التزام دبي الراسخ بتطوير بيئة تعليمية رائدة تدعم اقتصاد المستقبل وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.

منوهاً بأن توسعة جامعة «روتشستر للتكنولوجيا – دبي» هي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في إرساء منظومة تعليمية تواكب التحولات التكنولوجية وتعزز تنافسية الدولة في مجالات البحث العلمي والابتكار، وباعتبارها جزءاً أساسياً من الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في دبي.

وقال سموه: «نؤمن بأن الجامعات تشكل محركات رئيسية لصناعة اقتصاد المعرفة، ومن خلال تطوير هذا المشروع المهم في واحة دبي للسيليكون، ستتمكن جامعة «روتشستر دبي» من استقطاب المزيد من العقول المبدعة وتعزيز دورها في رفد القطاعات الحيوية بالكفاءات الشابة المؤهلة، وبما يواكب تطلعات دبي الطموحة نحو بناء مجتمع المعرفة ودعم اقتصادها المتنوع والمستدام ومضاعفة حجمه، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033».

وجهة أكاديمية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعد توسعة «جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي» خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة واحة دبي للسيليكون مركزاً للابتكار والتعليم، بما يتوافق مع استراتيجية تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة.

حيث تواصل الواحة دعم المؤسسات الأكاديمية الرائدة لتطوير برامج بحثية نوعية تعزز من جاهزية دبي لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامية بوتيرة متسارعة على مستوى العالم».

وأضاف الزرعوني: «ستوفر هذه التوسعة للطلبة بيئة أكاديمية متكاملة، وستسهم في تمكينهم من الاستفادة من أحدث المرافق الذكية والتقنيات الحديثة، ما يدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية،».

وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: «يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في تلبية الطلب المتزايد على البرامج الأكاديمية المتطورة، كما يدعم إطلاق مبادرات بحثية نوعية تعزز من دور الجامعة في رفد القطاعات الحيوية بالكفاءات المتميزة القادرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي».

وسيتم تنفيذ مشروع التوسعة على مرحلتين، تغطي كل منهما مساحة 61 ألف متر مربع، حيث ستشمل المرحلة الأولى إنشاء مبنيين للتخصصات الدراسية، يضمان كلية العلوم والآداب وكلية إدارة الأعمال، ومبنيين إداريين، ومركزاً للطلبة، وقاعة طعام، إضافة إلى مبنى مواقف سيارات حديث، والذي سيرفع إجمالي سعة مواقف السيارات في الجامعة بنسبة 150 %.

سموه:

الاستثمار في التعليم يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة

محمد الزرعوني:

خطوة نحو الارتقاء بمكانة واحة دبي للسيليكون في الابتكار والتعليم