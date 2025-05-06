124 مشروع تخرج في «أمريكية الشارقة» تعالج التحديات بالابتكار

احتفت الجامعة الأمريكية بالشارقة، بروح الابتكار والإبداع بين خريجيها في مسابقة مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة السنوية، والتي أقيمت بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة، وجمعت طلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية، وشركاء من القطاع الصناعي.

حيث شهدت المسابقة عروضاً مميزة لـ 124 مشروعاً، قدمها طلبة من أقسام كلية الهندسة السبعة، عكست التزام الجامعة بالتعليم التطبيقي، ومعالجة التحديات الواقعية، وتقديم الحلول المبتكرة. وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة:

يعكس كل مشروع إبداع طلبتنا وتمكنهم العلمي، حيث إن ما شهدناه في هذه المسابقة، يؤكد جاهزيتهم لمواجهة تحديات العالم الواقعي، وتقديم مساهمات فعّالة للمجتمع والصناعة. تكمن مهمتنا في تنمية المفكرين والمنفذين، وتزويدهم بالمهارات التقنية والبحثية والقيادية.