انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة رواد التقنية»

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة رواد التقنية»، لتمكين الأجيال الناشئة من المهارات الرقمية، وتعزيز الابتكار التقني في الإمارة.

وتُقام المرحلة الثانية من المبادرة عن بُعد بالكامل، عبر منصات تعليمية ذكية وتفاعلية، تتيح للمشاركين من مختلف مناطق الإمارة فرصة الالتحاق بالبرامج التدريبية من منازلهم، بما يعزز مرونة التعلم، ويوسع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين النشء من أدوات المستقبل الرقمي، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، يوفر دعماً أكاديمياً متميزاً، من خلال تقديم محتوى تدريبي متخصص، عبر منصتها التعليمية، يشمل مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، إلى جانب إشراف مباشر من نخبة من الخبراء والمدرسين.

ولفت الزيودي إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تمثل استمراراً للنجاحات التي حققتها المبادرة في مرحلتها الأولى.