تفاهم شرطة دبي ومدرسة الألفية لتعزيز التعاون الأكاديمي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مدرسة الألفية، فرع من أكاديمية جيمس ولينغتون، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون والتكامل في المجالات التعليمية، وتبادل الخبرات في الخطط التطويرية والأكاديمية، بما يسهم في رفع مستوى جودة التعليم، وترسيخ قيم الأمن والسلامة بين الطلبة.

وقّع الاتفاقية عن شرطة دبي العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، المشرف العام على مدارس حماية بالوكالة، وعن مدرسة الألفية مديرتها أمبيكا غولاتي.

وتنص المذكرة على تطوير برامج وأنشطة مشتركة في مجالات التعليم والتعلم، وإعداد الخطط التطويرية والتشغيلية، وتفعيل دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتبادل الخبرات في استراتيجيات التدريس الحديثة، إضافة إلى برامج الرفاهية والأمن والسلامة، ودمج أصحاب الهمم.

كما ستقوم شرطة دبي بعقد ندوات توعوية للطلبة حول مختلف جوانب السلامة، وتوفير فرص للتواصل مع المواطنين لتعزيز فهم الثقافة المحلية.

وأكد العميد الشامسي أن المذكرة تأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في دعم المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة تعزز من جودة الحياة للطلبة، مضيفاً: «نحرص من خلال هذه الشراكة على تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين الطلبة، وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية».