«حمدان الذكية» و»الصناعة» تتعاونان للارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون استراتيجية بهدف تطوير القدرات الوطنية لدى الكوادر الإماراتية في الوزارة، عبر برامج مهنية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الذكية والتعلم المرن.

وتركز المذكرة على دعم المسار المهني لموظفي الوزارة بإتاحة فرص الالتحاق ببرامج الجامعة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج للتعلم مدى الحياة في مجالات القيادة الاستشرافية للمستقبل، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتطوير القيادات النسائية.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة للموارد المؤسسية والخدمات، وذلك في مقر الوزارة بدبي.

وأكد الدكتور راشد النعيمي، التزام الوزارة بتعزيز التنافسية الصناعية الإماراتية من خلال مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية مثل «اصنع في الإمارات» وبرنامجي المحتوى الوطني والتحول التكنولوجي في الصناعة.

من جانبه، قال الدكتور فهد السعدي: نعمل على تعزيز البحث والابتكار في مجالات الأعمال، والصحة، والتعليم الإلكتروني، والاستدامة والاقتصاد الأخضر.