اختتام فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرشدين في أبوظبي

اختتمت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي فعاليات النسخة الـ 5 من منتدى المرشدين الذي عُقد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 300 مرشد مهني وأكاديمي من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، و28 جامعة ومؤسسة تعليمٍ عالٍ ونخبة من الخبراء.

وجاء المنتدى بهدف تعزيز دور مرشدي التوجيه المهني والجامعي في أبوظبي، وتزويدهم بأحدث الموارد والاتجاهات والاستراتيجيات لدعم الطلبة بفعالية، وتمكينهم من اكتشاف اهتماماتهم المهنية، والاستعداد للدراسة الجامعية والوظائف المستقبلية.

وانطلاقاً من تحقيق هدف مشترك، جسّد المنتدى رؤية سياسة التوجيه المهني والجامعي للدائرة، التي بدأ العمل بها منذ عام 2022، والهادفة إلى ضمان حصول كل طالب في أبوظبي على توجيه شامل وعالي الجودة.

وشارك المرشدون، خلال فعاليات المنتدى، في جلسات إرشادية، واطّلعوا على خيارات التعليم الجامعي، وتواصلوا مع الجهات المعنية والشركاء المحليين، ما ساهم في تحقيق أهداف هذه السياسة على أرض الواقع.

وتضمّن المنتدى نقاشات بنّاءة حول تمكين الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة وأصحاب الهمم، إلى جانب استعراض فرص المنح الدراسية.

ولتعزيز الشراكات الفاعلة وسبل التعاون المثمر، شهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومنهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والمجلس الثقافي البريطاني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.