عبد الرحمن العور: مساهمات فاعلة للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص في تعزيز ريادة الدولة

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاعتزاز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، وبما تقدمه من مساهمات فاعلة في ريادة وتنافسية الدولة، انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية المختلفة في هذا القطاع، الذي يعتبر شريكاً للحكومة في تعزيز تنافسية المواطنين وتمكينهم في سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، حيث التقى مع أكثر من 80 مواطناً من بين أكثر من 790 مواطناً يعملون لدى 44 منشأة تابعة لمجموعة جيمس للتعليم.

وذلك بحضور دينو فاركي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاي فاركي نائب الرئيس التنفيذي، وفاطمة الشامسي رئيسة التوطين في مجموعة جيمس للتعليم، وذلك في إطار البرنامج الحافل والمتنوع الذي أطلقته الوزارة، للاحتفاء بالقوى العاملة، بمناسبة «اليوم العالمي للعمال».

وأكد العور الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، والاطلاع على تجاربهم الوظيفية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتطورهم الوظيفي.

ودعا المواطنين الذين التقاهم، إلى أهمية استمرار تطوير مهاراتهم، والتحلي بروح العطاء والمبادرة في مختلف مواقعهم الوظيفية. وأكد صني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، التزام المجموعة بدعم استراتيجية التوطين في القطاع الخاص، وذلك من خلال مواصلة تطبيق سياسات ومستهدفات التوطين، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.